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Дэнни Миллс cчитает, что ни одна команда из топ-6 АПЛ не взяла бы Месси. Фаны смеются над ним

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Дэнни Миллс заявил, что ни один клуб из топ-6 АПЛ не взял бы себе в команду Лео Месси.

35-летний Месси пережил трудный дебютный сезон в «Пари Сен-Жермен» после перехода из «Барселоны», забив всего 11 голов во всех соревнованиях. 

Бывший крайний защитник «Манчестер Сити» Миллс не думает, что сейчас кто-то из шестерки лучших хотел бы взять себе семикратного обладателя Золотого мяча. 

Миллс, тем не менее, назвал Месси величайшим футболистом, которого он когда-либо видел, но не уверен, что он попадет в такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Вы бы взяли Лионеля Месси прямо сейчас? Наверное, нет», — сказал он в эфире talkSPORT. 

Один из фанов написал в твиттере: «Он в порядке? Я бы взял Месси с удовольствием, я болельщик «Тоттенхэма».

Второй написал: «Только из коммерческих соображений. Для продажи футболок. В остальном — нет. Никто из них его не возьмет».

Третий добавил: «Должно быть, это шутка. Месси может играть в любой команде мира».

Мысль о том, чтобы Месси играл в Премьер-лиге, всегда была захватывающей дискуссией. 

Его впечатляющая результативность в матчах с английскими клубами в Лиге чемпионов говорит о том, что он мог бы добиться огромного успеха в лиге. 

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