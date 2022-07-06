Дэнни Миллс cчитает, что ни одна команда из топ-6 АПЛ не взяла бы Месси. Фаны смеются над ним

Дэнни Миллс заявил, что ни один клуб из топ-6 АПЛ не взял бы себе в команду Лео Месси.
35-летний Месси пережил трудный дебютный сезон в «Пари Сен-Жермен» после перехода из «Барселоны», забив всего 11 голов во всех соревнованиях.
Бывший крайний защитник «Манчестер Сити» Миллс не думает, что сейчас кто-то из шестерки лучших хотел бы взять себе семикратного обладателя Золотого мяча.
Миллс, тем не менее, назвал Месси величайшим футболистом, которого он когда-либо видел, но не уверен, что он попадет в такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
«Вы бы взяли Лионеля Месси прямо сейчас? Наверное, нет», — сказал он в эфире talkSPORT.
Один из фанов написал в твиттере: «Он в порядке? Я бы взял Месси с удовольствием, я болельщик «Тоттенхэма».
Второй написал: «Только из коммерческих соображений. Для продажи футболок. В остальном — нет. Никто из них его не возьмет».
Третий добавил: «Должно быть, это шутка. Месси может играть в любой команде мира».
🤔 “Would you take Lionel Messi right now? Probably not…” ❌ “Man City? No. Liverpool? No. Spurs? I don’t think they would.” Danny Mills doesn’t think any of the Premier League top six would take Lionel Messi right now pic.twitter.com/SmTj1Fg5Rw— talkSPORT (@talkSPORT) July 5, 2022
Мысль о том, чтобы Месси играл в Премьер-лиге, всегда была захватывающей дискуссией.
Его впечатляющая результативность в матчах с английскими клубами в Лиге чемпионов говорит о том, что он мог бы добиться огромного успеха в лиге.
Комментарии