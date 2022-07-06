Дэнни Миллс cчитает, что ни одна команда из топ-6 АПЛ не взяла бы Месси. Фаны смеются над ним

Дэнни Миллс заявил, что ни один клуб из топ-6 АПЛ не взял бы себе в команду Лео Месси.

35-летний Месси пережил трудный дебютный сезон в «Пари Сен-Жермен» после перехода из «Барселоны», забив всего 11 голов во всех соревнованиях.

Бывший крайний защитник «Манчестер Сити» Миллс не думает, что сейчас кто-то из шестерки лучших хотел бы взять себе семикратного обладателя Золотого мяча.

Миллс, тем не менее, назвал Месси величайшим футболистом, которого он когда-либо видел, но не уверен, что он попадет в такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».