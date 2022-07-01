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Фанат набил себе потрясное тату с Месси, фото татуировки стало вирусным

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Болельщик под ником lautaro99alva решил сделать совершенно особую татуировку с изображением Лео Месси.

Фанат захотел запечатлеть на своей ноге отдыхающего аргентинца.

Мы не знаем, была ли это первоначальная задумка, но в итоге тату-мастер интерпретировал фото Месси и сделал туту, больше напоминающую очаровательный шарж.  

Фотография тату стала вирусной, а футбольные аккаунты, разместившие изображение татуировки, собрали тонны лайков. Это неудивительно, ведь результат получился потрясным во всех смыслах, взгляните на этот шедевр еще раз!

Набили бы себе такую?

 

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