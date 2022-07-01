Неймар согласился уйти из «ПСЖ». Его агенты ведут переговоры с «Челси»

По информации ESPN, Неймар решил покинуть «Пари Сен-Жермен», узнав, что «клуб будет рад его уходу».

Есть всего несколько клубов, которые могли бы подписать бразильца, и один из них — «Челси». ESPN добавляет, что с «синими» был установлен контакт агентами игрока по поводу возможности трансфера.

Тодд Боэли – новый владелец «Челси» - хочет сделать «большое заявление на трансферном рынке», и для этого не может быть никого лучше, чем Неймар.

Агент Неймара Пини Захави работает над выявлением других потенциальных вариантов, но «осознает, что только две или три команды смогут приблизиться к деньгам, которые Неймар зарабатывает в ПСЖ».

Бывшая звезда «Барселоны» получает годовой оклад в размере 43 миллионов евро без бонусов, а контракт с клубом рассчитан еще на пять лет.

Неизвестно, сможет ли «Челси» платить бразильцу такие деньги, поскольку это сделало бы Неймара самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-лиге. На данный момент сумма трансфера еще не озвучена.