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«ПСЖ» использует соколов и беркутов для защиты поля от голубей

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Летом в Париже довольно жарко, а это значит, что жителям французской столицы часто приходится сталкиваться с серьезной проблемой, связанной с голубями. Даже «Пари Сен-Жермен» вынужден искать способы защитить свое имущество от «небесных крыс».

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Агрономы клуба недавно посеяли семена для нового поля на «Парк де Пренс», что крайне заинтересовало голубей, пытающихся добыть себе пропитание.

Чтобы всеядные голуби не клевали семена, «ПСЖ» вызвал специалистов по соколиной охоте. Теперь «ПСЖ» будут защищать не только Хакими, Маркиньос и Рамос, но и четыре сокола и беркут.

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