Зидан вылетел в Доху из Парижа. Неужели возглавит «ПСЖ»?

Почему Зинедин Зидан отправился в Доху сегодня вечером? И не откуда-нибудь, а именно из Парижа, где навещал своих родителей.

Это одна из многочисленных поездок, которые в последние несколько недель совершил Зидан вместе со своим агентом Мильяччо или тренером по физической подготовке Грегори Дюпоном.

До настоящего момента все указывало на то, что новым тренером «ПСЖ» станет Кристоф Гальтье.

Однако, мы видим, что эмир Катара и владелец клуба мечтают заполучить Зидана в «ПСЖ». А сегодняшняя поездка тренера – очередное тому подтверждение.

Зидану уже давно предложили работу в «ПСЖ»: контракт на 3 года и 25 млн евро за сезон, а также возможность совмещать свою должность с тренировками в сборной Франции.