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Месси прилетел на Ибицу, где уже пару дней отдыхает Роналду. Причем в очень неожиданной компании

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Разумеется, Фабрегас тоже там был. Но помимо Сеска полузащитник "Барселоны" Ферран Торрес оказался среди тех, кто наслаждается отдыхом с Лео Месси на Ибице.

Игроки весело провели время на музыкальном фестивале Ushuaia, где свои хиты исполнили всемирно известные ди-джеи Дэвид Гетта, Мартин Гаррикс и Кэлвин Харрис.

22-летний Ферран был замечен в последнем видео аргентинца в Instagram вместе с Фабрегасом и его девушкой. Стоит отметить, что девушка Феррана Сира также является одной из дочерей Луиса Энрике.

Что интересно, там же присутствовал легенда мюнхенской "Баварии" Франк Рибери, что-то активно обсуждавший с Лео.

Несколько дней назад там же на Ибице был замечен Криштиану Роналду с женой.

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