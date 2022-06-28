У «ПСЖ» 2 дня, чтобы избавиться от Неймара. Иначе контракт автоматически будет продлен до 2027 года

Отношения игрока и клуба сильно испортились в последнее время.

Как сообщает Sky Sports, « Пари Сен-Жермен » столкнулся с почти невозможным сроком, чтобы избавиться от Неймара .

Чемпионы Лиги 1 должны продать 30-летнего футболиста к пятнице, 1 июля, иначе его контракт будет автоматически продлен до 2027 года.

В пункте говорится, что контракт бразильца на 600 000 фунтов стерлингов в неделю, который действует до 2026 года, будет продлен еще на год в пятницу.

Это будет означать, что, если им не удастся избавиться от игрока, «ПСЖ» придется выплатить Неймару еще 31,2 миллиона фунтов стерлингов.

По информации Foot Mercato, катарские владельцы и новый советник Луиш Кампуш не видят 30-летнего бразильца в своем проекте и хотят строить команду вокруг Месси и Мбаппе. AS сообщает, что сторона Нея связывалась с «Юве» на предмет возможного трансфера – и получила отказ из-за его требований по зарплате - никто не хочет платить бразильцу больше 10 млн евро в год без учета бонуса.