Мбаппе рассказал, чего не хватало «ПСЖ» под руководством Почеттино

Ни для кого не секрет, что тактика Почеттино в «ПСЖ» неоднократно подвергалась критике, ведь когда аргентинец тренировал столичный клуб, команда перестала доминировать.

Похоже, болельщики были не единственными, кому не нравился игровой план Маурисио. В интервью французскому телеканалу BFMTV Килиан Мбаппе заявил, что чемпион Франции при Почеттино перестал пугать соперников.

«В прошлом сезоне мы не были такими устрашающими, мы будто перестали казаться неприкасаемыми. Теперь мы хотим вновь наводить страх на соперников во Франции, чего мы не делали последние два года», — сказал Мбаппе.

«ПСЖ» выиграл Лигу 1 с преимуществом в 15 очков, но бесславно вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, также парижане не смогли взять Кубок Франции.

Можно считать, что Почеттино ушёл из «Пари Сен-Жермен», сейчас тренер и клуб пытаются договориться о сумме компенсации, переговоры трудно назвать успешными, между Маурисио и руководством парижан назревает конфликт. На посту главного тренера «ПСЖ» аргентинца вероятнее всего заменит нынешний наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.