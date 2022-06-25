«Этот клуб очень важен для меня», ― Мбаппе о «ПСЖ»

Мбаппе признался в любви к «ПСЖ».

Выступая в эфире французского телеканала BFM TV, Килиан Мбаппе выразил свою привязанность к столичному клубу: «"Пари Сен-Жермен" очень важен для меня! Возможно, у меня не было столько времени, чтобы быть достаточно милым с фанатами, чтобы построить с ними особые отношения. Я слишком сосредоточен на игре, на результатах. Потому я редко говорил о том, насколько важен для меня этот клуб. Я всегда считал, что главное ― показать отличный результат, это было для меня приоритетом. Но этот клуб действительно очень важен для меня, все это знают».

Весной в прессе активно обсуждался возможный переход Мбаппе в мадридский «Реал», однако трансферная сага Килиана закончилась новым контрактом француза с «ПСЖ».

В рамках сделки Мбаппе будет зарабатывать 1 миллион евро еженедельно. Кроме того, Килиан получил 350 миллионов евро в качестве подписного бонуса.