Рамоса провожают, а он не уходит: третья попытка «ПСЖ» избавиться от футболиста оказалась неудачной

По информации El Nacional, «ПСЖ» в третий раз не смог избавиться от Серхио Рамоса. Парижский клуб пытался убедить его уйти, у защитника остался всего год по контракту, но попытки оказались неудачными.

Рамос бесплатно присоединился к «ПСЖ» после 16 лет в «Мадриде». Он подписал контракт на два сезона с зарплатой в 20 млн евро в год.

Однако, проблемы с травмами не позволили Рамосу проявить себя. Он сыграл только в 13 матчах за «ПСЖ».

Чемпионы Лиги 1 пытались убедить Серхио уйти из клуба в январе. Футболист и его семья скучали по Испании, а «ПСЖ» хотел облегчить свою зарплатную ведомость. Однако, предложений легенде «Мадрида» от других клубов не поступило.

В начале лета «ПСЖ» снова предпринял попытку убедить футболиста уйти, Рамос отказал, чтобы не терять зарплату.

Недавно французский клуб снова попытался повлиять на Рамоса, но опять потерпел неудачу. По сведениям El Nacional, будущий тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье хочет, чтобы Рамос ушел. Клуб близок к подписанию Милан Шкриньяра из «Интера», именно ему тренер будет отдавать предпочтение при выборе стартового состава. И тем не менее, Рамоса это не останавливает - он отказывается уходить.