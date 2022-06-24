«Любить тебя больше невозможно». Антонела Рокуццо поздравила Месси с днем ​​рождения

Лионель отмечает 35-летний юбилей.

Жена Лионеля Месси Антонела Рокуццо поздравила звезду «ПСЖ» с днем ​​рождения. Месси был и остается на вершине мирового футбола на протяжении всей своей карьеры, охватывающей более 17 лет, за эти годы он выиграл бесчисленное количество трофеев.

Лига чемпионов, титул чемпиона Ла Лиги, Кубок Америки, титул чемпиона Лиги 1 и Кубок Испании — вот лишь некоторые из многих кубков, завоеванных аргентинцем.

Экс-нападающий «Барселоны » оставил после себя наследие, благодаря которому он занимает первое место среди обладателей «Золотого мяча» с семью наградами.

Сегодня 24 июня аргентинская икона отмечает свое 35-летие, и его жена Антонела Рокуццо отправила звезде «ПСЖ» прекрасное поздравление с днем ​​рождения в Instagram:

«С днем ​​рождения, любовь моя. Любить тебя больше невозможно!»

Лионель Месси и Антонела Роккуццо — знают друг дурга с детства, причем аргентинец влюбился в будущую жену всего в 9 лет. Их любовь друг к другу с годами стала сильнее, и 30 июня 2017 года они поженились.

Огромный успех Месси в футболе совпал с его замечательным отцовством: у нападающего «ПСЖ» и Роккуццо трое детей - Матео, Тьяго и Чиро.