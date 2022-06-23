В каске, с усами и в плаще с пингвином – таким Месси еще не видели. В сети разошлось вирусное фото из детства аргентинца

Но фото не только веселит – болельщики вспомнили о трудностях, через которые прошла семья Лео.

Фотография молодого Лео Месси гуляет по Интернету – на нем будущая легенда «Барселоны» запечатлен в костюме пожарного.

«10 лет невезения, если вы проигнорируете молодого пожарного Месси», — написал Кейзер Кулес в Twitter.

Картинка очень милая, но есть в ней и грустный аспект. По крайней мере, это заметил другой пользователь AlexPMatanza.

"Мне от этого фото становится немного грустно... Видно, что это не совсем костюм, а самодельный плащ, строительная каска и кусок шланга...

Мое уважение и восхищение его родителям, которые, я полагаю, не имели средств, чтобы заплатить за настоящий костюм, но сделали все возможное, чтобы их сын ходил сходил на праздник в школу, как и остальные дети".

Семья Месси была, мягко говоря, небогатой. Известный факт, что у них не было денег, чтобы заплатить за его лечение гормоном роста, но «Барса» смогла им в этом помочь, .