«Когда я спросил его о Галтье, он рассмеялся»: Неймар был убежден, что Зидан возглавит «ПСЖ»

Французский журналист RMC Sport Даниэль Риоло сообщил, что Неймар был уверен, что Зинедин Зидан возглавит «ПСЖ» в будущем сезоне. Риоло отметил, что упоминание Кристофа Гальтье только рассмешило футболиста.

После неудовлетворительного сезона увольнение Маурисио Почеттино не вызывает сомнений. Пришло время узнать имя нового тренера «ПСЖ». Неймар ожидал, что им станет Зидан, однако, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи заявил, что никогда не вел переговоров с бывшим тренером «Мадрида» и подтвердил встречу с тренером «Ниццы» Гальтье.

«Вплоть до вчерашнего дня Неймар был убежден, что Зидан возглавит «ПСЖ». Когда я спросил его о кандидатуре Гальтье, он рассмеялся», - говорит журналист RMC Sport.

Сейчас Гальтье возглавляет «Ниццу», а ранее он привел «Лилль» к чемпионству в Лиге 1 в сезоне 2020\21, обыграв «ПСЖ». В прошлом сезоне он помог «Ницце» выиграть Кубок Франции, выбив «ПСЖ» в 1\16 турнира.