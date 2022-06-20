Рамос с супругой отметили годовщину свадьбы в роскошном отеле на Карибах

Пилар Рубио и Серхио Рамос находятся в Мексике, где проводят каникулы и отмечают третью годовщину свадьбы.

Хотя Серхио Рамос переживает не лучший момент в профессиональном плане, зато в личной жизни у него все прекрасно.

Пара отправилась на Карибы вдвоем, без четверых детей, чтобы насладиться друг другом.

По информации издания Marca, Рамос и Пилар находятся на роскошном курорте Las Ventanas al Paraíso в Тихом океане.

Самый скромный номер полулюкс стоит от 1000 – 1200 евро за ночь, тогда как стоимость виллы оценивается в 7 000 евро за ночь.

В отеле можно найти роскошные номера, пять ресторанов, райские пляжи, большие бассейны, спа и тренажерный зал. Во время отдыха можно поиграть в гольф, насладиться подводном плаванием или каякингом, взять уроки тенниса, верховой езды и даже записаться на кулинарные курсы.

Между купанием и коктейлем Рамос с супругой находят время на спорт. Серхио регулярно делится со своими подписчиками видео из тренажерного зала. Вне всяких сомнений, Рамос очень мотивирован начать сезон, как можно лучше. Первый год в «ПСЖ» получился для защитника не самым удачным, травмы не позволили ему блистать на поле.