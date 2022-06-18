Контракты Месси и Мбаппе с «ПСЖ» могут быть расторгнуты после судебного процесса

Контракты Лионеля Месси и Килиана Мбаппе с «ПСЖ» могут быть расторгнуты из-за того, что Ла Лига подала в суд на чемпионов Франции.

Килиан Мбаппе собирался перейти в «Реал Мадрид» бесплатно, но в итоге продлил контракт с «ПСЖ», по новому соглашению зарплата футболиста составит 100 млн евро в год. В Ла Лиге остались крайне недовольны таким решением Мбаппе и намерены добиться признания контракта футболиста с «ПСЖ» незаконным по правилам финансового Fair Play.

По сообщению издания Marca, руководство испанского чемпионата поставило перед собой задачу доказать, что контракт Мбаппе является незаконным, над этим делом будет работать адвокат Хуан Бранко.

«Мы ждем нового решения, подобного закону Босмана, который либерализовало рынок в 1995 году», — сказал Бранко о предстоящем судебном процессе на пресс-конференции.

«Мы хотим, чтобы рынок регулировался, а финансовые правила чемпионата Испании, которые являются очень строгими, распространялись на всей территории Европы».

Бранко должен попросить министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеру расторгнуть контракты игроков «ПСЖ», подписанные после 25 июня 2021 года.

Под это требование также попадает и соглашение французов с семикратным обладателем Золотого Мяча Лионелем Месси, который присоединился к клубу, как свободный агент 11 августа 2021 года.

Бранко уверен, что Ла Лига добьется успеха и даже готов подать иск в Европейскую комиссию и, возможно, в Суд Европейского союза, если они не выиграют дело.