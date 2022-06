Мбаппе сотрудничает с голливудским агентством

«WME Sports рады сообщить, что мы подписали контракт с международной звездой футбола Килианом Мбаппе и его развлекательной компанией Zebra Valley», – сообщает голливудское агентство в своем посте в Twitter.

WME создано в 1898 году и является старейшим агентством по поиску талантов. В 2009 году агентство Уильяма Морриса объединилось с компанией Endeavor, чтобы стать лидером в развлекательной индустрии. В 2014 году WME приобрела IMG, мирового лидера в области спорта, мероприятий, СМИ и моды.

А теперь компания подписала соглашение с Мбаппе и его фирмой Zebra Valley, которая находится в Лос-Анджелесе и сосредоточена на спорте, музыке, искусстве, технологиях и молодежной культуре – с помощью этой фирмы Мбаппе хочет помочь молодежи найти свой голос, сообщает Hollywood Reporter.

Молодые таланты смогут направлять на платформу свой контент в совершенно разных областях.

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley. Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo