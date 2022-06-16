В «ПСЖ» надеялись, что «МЮ» назначит Маурисио Почеттино, чтобы избежать выплаты огромных отступных после увольнения

В «ПСЖ» надеялись, что «МЮ» назначит Маурисио Почеттино своим следующим тренером, сообщает The Telegraph. Англичане рассматривали кандидатуру аргентинца, если бы все сложилось удачно, то парижскому клубу не пришлось выплачивать ему компенсацию при увольнении.

В «ПСЖ» остались недовольных результатами сезоне 2021\22. Да, команде удалось победить в Лиге 1, но в обоих кубковых турнирах «ПСЖ» потерпел поражение.

«ПСЖ» вылетел в 1\16 Кубка Франции в противостоянии с «Ниццей», а также из 1\8 Лиги Чемпионов, уступив «Мадриду».

По информации источников, в «ПСЖ» уже сообщили Почеттино, что больше не нуждаются в его услугах. Аргентинский специалист с командой покинут «Парк де Пренс» этим летом, получив хорошие отступные.

Сообщается, что расторжения контракта с бывшим тренером «Тоттенхэма» обойдется «ПСЖ» в 17 млн фунтов.