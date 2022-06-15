«ПСЖ» вернулся к борьбе за Дембеле

Мыльная опера с Усманом Дембеле далека от завершения. По информации Mundo Deportivo, «ПСЖ» вернулся в гонку и похоже, что после 30 июня Дембеле может оказаться в Париже.

Контракт Дембеле с «Барселоной» близок к завершению, он может перейти в «ПСЖ», как свободный агент.

Хотя еще в конце мая сообщалось, что «ПСЖ» откажется от идеи подписать игрока «Барселоны», вступление в должность Луиша Кампуша поменяло ситуацию. Не стоит также забывать, что у Дембеле прекрасные отношения с Мбаппе, они оба выступают за сборную Франции.

«ПСЖ» хочет с помощью Дембеле усилить свою новую команду, целью которой является победа в Лиге Чемпионов. В первую очередь перемены коснутся Маурисио Почеттино, который будет уволен, а на его место должны назначить Зинедина Зидана.

«ПСЖ» работает над расставанием со многими игроками команды. Помимо Ди Марии, ожидается, что «ПСЖ» может покинуть Кейлор Навас. Леандро Паредес также ищет себе новый клуб.