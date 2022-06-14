Тренер по физ.подготовке Дюпон летал с Зиданом в Катар для заключения соглашения с «ПСЖ»

В прошлую субботу издание Mundo Deportivo сообщало о том, что между «ПСЖ» и Зинедином Зиданом достигнуто соглашение. Французский тренер отправился в Катар на встречу с Эмиром и владельцем клуба Тамимом бин Хамад Аль Тани, где были оговорены все детали.

В Катар Зидан поехал не один, а в сопровождении своего агента Алаина Мильяччо, с котором он познакомился в 1996 году на Евро и с тех пор ведет дела только с ним. Также с Зиданом отправился тренер по физической подготовке Грегори Дюпон. Именно Дюпон отвечал за физ.подготовку команды в последнем сезоне Зидана в «Мадриде».

По договоренности, Зидан должен подписать контракт с «ПСЖ» на ближайшие три сезона. Если Зидан получит приглашение возглавить сборную Франции после Чемпионата мира в Катаре, то он сможет совмещать эту работу с тренировками «ПСЖ».

Договор между Зиданом и «ПСЖ» должен быть подписан до конца месяца. По нему французский специалист будет получать 25 млн евро за сезон.