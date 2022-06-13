3 вещи, которые ПСЖ может предложить Левандовски, чего не может «Барселона»

Ожидается, что Роберт Левандовски покинет мюнхенскую «Баварию», он очень хотел присоединиться к «Барсе» этим летом.
Тем не менее, «Барса» сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и в настоящее время не может подписать или зарегистрировать ни одного игрока, не уменьшив его платежную ведомость.
Несмотря на желание поляка играть в Каталонии, «ПСЖ» явно предлагает то, что он никогда не получит в «Барсе».
Самая большая зарплата
«Барселона» ищет способы урезать зарплаты игрокам, чтобы купить новых игроков.
В Париже Левандовски получал бы огромную зарплату, наверняка выше, чем в «Барсе». Кто может сказать «нет» таким большим деньгам.
Европейские амбиции ПСЖ
«Барсу» всегда призывают выиграть Лигу чемпионов, но она сталкивается с реконструкцией, которая требует времени.
В отличие от ПСЖ, где намерения ясны, а средства для их достижения огромны.
Новый контракт Килиана Мбаппе и полная реструктуризация персонала и спортивного менеджмента могут побудить Левандовски выбрать ПСЖ.
Мбаппе
Приход Левандовски в ПСЖ позволит ему сыграть с Килианом Мбаппе.
Поляк не скрывал своего восхищения парижским нападающим в феврале прошлого года:
«Я уверен, что он будет психологически стойким, чтобы оправдать высокие ожидания и оставаться одним из лучших в мире в долгосрочной перспективе.Он блестяще играет обеими ногами и демонстрирует отличное самообладание. Я ни на секунду не сомневаюсь, что Килиан войдет в историю футбола».
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