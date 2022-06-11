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Каким может быть состав ПСЖ, если команду возглавит Зидан или Галтье

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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ПСЖ предстоит выбрать нового тренера. Среди многих предполагаемых кандидатов выделяются два имени –  Зинедин Зидан и Кристоф Галтье.

Зинедин Зидан

Ключевые новички:

Первым на ум приходит имя Поля Погба, которого Зизу очень ценит, и это взаимно. У полузащитника уже есть предложение от «ПСЖ», и появление Зизу на скамейке запасных склонит чашу весов в пользу парижской команды.

Зидан имеет четкую схему игры, основанную на 4-3-3 и сильном опорном полузащитнике. В «ПСЖ» Зидан будет искать своего Каземиро, и ни у кого из игроков нынешнего состава нет такого профиля. Зизу может подписать Нголо Канте из «Челси» или Секо Фофану из «Ланса».

Состав Зидана:

Кристоф Галтье

Ключевые новички:

Галтье передаст полную власть над покупками Луишу Кампошу, с которым у него в прошлом уже были рабочие отношения. 

Он может подписать Милана Шкриньяра, Секо Фофану и Джанлуку Скамакку, португалец хочет усилить каждую линию.

Состав Галтье:

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