Каким может быть состав ПСЖ, если команду возглавит Зидан или Галтье

Состав Зидана:

Галтье передаст полную власть над покупками Луишу Кампошу, с которым у него в прошлом уже были рабочие отношения.

Он может подписать Милана Шкриньяра, Секо Фофану и Джанлуку Скамакку, португалец хочет усилить каждую линию.