Каким может быть состав ПСЖ, если команду возглавит Зидан или Галтье

ПСЖ предстоит выбрать нового тренера. Среди многих предполагаемых кандидатов выделяются два имени – Зинедин Зидан и Кристоф Галтье.
Зинедин Зидан
Ключевые новички:
Первым на ум приходит имя Поля Погба, которого Зизу очень ценит, и это взаимно. У полузащитника уже есть предложение от «ПСЖ», и появление Зизу на скамейке запасных склонит чашу весов в пользу парижской команды.
Зидан имеет четкую схему игры, основанную на 4-3-3 и сильном опорном полузащитнике. В «ПСЖ» Зидан будет искать своего Каземиро, и ни у кого из игроков нынешнего состава нет такого профиля. Зизу может подписать Нголо Канте из «Челси» или Секо Фофану из «Ланса».
Состав Зидана:
Кристоф Галтье
Ключевые новички:
Галтье передаст полную власть над покупками Луишу Кампошу, с которым у него в прошлом уже были рабочие отношения.
Он может подписать Милана Шкриньяра, Секо Фофану и Джанлуку Скамакку, португалец хочет усилить каждую линию.
Состав Галтье:
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