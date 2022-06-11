Как же трудно остановить Мбаппе! Включил форсаж и спас Францию от поражения в Лиге наций

Суперзвезда «ПСЖ» отлично провела прошлый сезон, забив 39 голов и отдав 26 голевых передач во всех соревнованиях.

Но в игре Мбаппе есть нечто большее, чем просто цифры. На него просто нереально приятно смотреть благодаря его невероятной скорости и дриблингу.

В пятницу вечером к коллекции Мбаппе добавился еще один крутейший гол.

Ближе к концу матча Лиги наций между Францией и Австрией Мбаппе перешел в режим полной неудержимости.

Килиан получил пас от Кристофера Нкунку, включил форсаж, и отправил мяч в ворота левой ногой.

Но победить Австрию не удалось - ничья 1:1.

«Мы не победили и не добыли результат, который хотели в этом матче. Продолжим работать и постараемся выиграть в понедельник [у Хорватии].

Горевать о неиспользованных моментах не стоит, надо гордиться тем, что у тебя получилось. Я не полностью здоров, но если тренер нуждается во мне, я готов.

В конце концов, это последний матч перед отпуском, можно немного поднапрячься», – сказал Мбаппе после игры.

В последних 5 играх за сборную после выхода на замену нападающий «ПСЖ» набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». Матч с Хорватией - 13 июня.