Месси, Роналду или Мбаппе: чей вклад в каждом сезоне больше?

Несмотря на звездный состав, «ПСЖ» вылетел из 1\8 финала Лиги Чемпионов и не смог заполучить Кубок Франции, хотя выиграл Лигу 1. Но разве команде, за которую играют Мбаппе, Неймар и Месси, а также много других топовых футболистов, достаточно только победы в чемпионате?
Хотя команда Маурисио Почеттино не показала ожидаемого результата, Килиан Мбаппе индивидуально провел сезон на высоком уровне.
Француз, который недавно подписал новый контракт с «ПСЖ» на три года, в сезоне 2021\22 стал членом эксклюзивного клуба футболистов, завершивших сезоны в ХХI веке с впечатляющим голевым вкладом в игру команды во всех турнирах.
Вот перечень всех футболистов, которым покорилось это достижение.
Спойлер, Месси лидирует с большим отрывом.
Игоки с наибольшим количеством голов+ассистов в каждом сезоне, начиная с 1999\2000
1999/2000 – Ивица Ва́стич, «Штурм» (44)
Матчи: 48 | Голы: 39 | Ассисты: 5
2000/2001 – Ривальдо, «Барселона» (46)
Матч: 53 | Голы: 36 | Ассисты: 10
2001/2002 – Жардел , «Спортинг» (55)
Матч: 36 | Голы: 48 | Асситы: 7
2002/2003 – Тьерри Анри, «Арсенал» (60)
Матч: 55 | Голы: 32 | Ассисты: 28
2003/2004 – Тьерри Анри, «Арсенал» (57)
Матчи: 52 | Голы: 39 | Ассисты: 18
2004/2005 – Рой Макай, «Бавария» (51)
Матчи: 47 | Голы: 34 | Ассисты: 17
2005/2006 – Роналдиньо, «Барселона» (50)
Матчи: 45 | Голы: 26 | Ассисты: 24
2006/2007 – Франческо Тотти, «Рома» (47)
Матчи: 50 | Голы: 32 | Ассисты: 47
2007/2008 – Криштиану Роналду, «МЮ» (50)
Матчи: 49 | Голы: 42 | Ассисты: 8
2008/2009 – Лионель Месси, «Барселона» (57)
Матчи: 51 | Голы: 38 | Ассисты: 19
2009/2010 – Луис Суарес, «Аякс» (73)
Матчи: 48 | Голы: 49 | Ассисты: 24
2010/2011 – Лионель Месси, «Барселона» (80)
Матчи: 55 | Голы: 53 | Ассисты: 27
2011/2012 – Лионель Месси, «Барселона» (103)
Матчи: 59 | Голы: 72 | Ассисты: 31
2012/2013 – Лионель Месси, «Барселона» (77)
Матчи: 50 | Голы: 60 | Ассисты: 17
2013/2014 – Хонатан Сориано, «Зальцбург» (70)
Матчи: 43 | Голы: 48 | Асситы: 22
2014/2015 – Лионель Месси, «Барселона» (88)
Матчи: 56 | Голы: 58 | Ассисты: 30
2015/2016 – Луис Суарес, «Барселона» (81)
Матчи: 52 | Голы: 58 | Ассисты: 23
2016/2017 – Лионель Месси, «Барселона» (74)
Матчи: 52 | Голы: 54 | Ассисты: 20
2017/2018 – Лионель Месси, «Барселона» (65)
Матчи: 54 | Голы: 45 | Ассисты: 20
2018/2019 – Лионель Месси, «Барселона» (71)
Матчи: 49 | Голы: 49 | Ассиситы: 22
2019/2020 – Роберт Левандовски, «Бавария» (65)
Матчи: 47 | Голы: 55 | Ассиситы: 10
2020/2021 – Роберт Левандовски, «Бавария» (56)
Матчи: 39 | Голы: 48 | Ассисты: 8
2021/22 – Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (65)
Матчи: 46 | Голы: 39 | Ассисты: 26
Комментарии