Месси, Роналду или Мбаппе: чей вклад в каждом сезоне больше?

Несмотря на звездный состав, «ПСЖ» вылетел из 1\8 финала Лиги Чемпионов и не смог заполучить Кубок Франции, хотя выиграл Лигу 1. Но разве команде, за которую играют Мбаппе, Неймар и Месси, а также много других топовых футболистов, достаточно только победы в чемпионате?

Хотя команда Маурисио Почеттино не показала ожидаемого результата, Килиан Мбаппе индивидуально провел сезон на высоком уровне.

Француз, который недавно подписал новый контракт с «ПСЖ» на три года, в сезоне 2021\22 стал членом эксклюзивного клуба футболистов, завершивших сезоны в ХХI веке с впечатляющим голевым вкладом в игру команды во всех турнирах.

Вот перечень всех футболистов, которым покорилось это достижение.

Спойлер, Месси лидирует с большим отрывом.

Игоки с наибольшим количеством голов+ассистов в каждом сезоне, начиная с 1999\2000

1999/2000 – Ивица Ва́стич, «Штурм» (44)

Матчи: 48 | Голы: 39 | Ассисты: 5

2000/2001 – Ривальдо, «Барселона» (46)

Матч: 53 | Голы: 36 | Ассисты: 10

2001/2002 – Жардел , «Спортинг» (55)

Матч: 36 | Голы: 48 | Асситы: 7

2002/2003 – Тьерри Анри, «Арсенал» (60)

Матч: 55 | Голы: 32 | Ассисты: 28

2003/2004 – Тьерри Анри, «Арсенал» (57)

Матчи: 52 | Голы: 39 | Ассисты: 18

2004/2005 – Рой Макай, «Бавария» (51)

Матчи: 47 | Голы: 34 | Ассисты: 17

2005/2006 – Роналдиньо, «Барселона» (50)

Матчи: 45 | Голы: 26 | Ассисты: 24

2006/2007 – Франческо Тотти, «Рома» (47)

Матчи: 50 | Голы: 32 | Ассисты: 47

2007/2008 – Криштиану Роналду, «МЮ» (50)

Матчи: 49 | Голы: 42 | Ассисты: 8

2008/2009 – Лионель Месси, «Барселона» (57)

Матчи: 51 | Голы: 38 | Ассисты: 19

2009/2010 – Луис Суарес, «Аякс» (73)

Матчи: 48 | Голы: 49 | Ассисты: 24

2010/2011 – Лионель Месси, «Барселона» (80)

Матчи: 55 | Голы: 53 | Ассисты: 27

2011/2012 – Лионель Месси, «Барселона» (103)

Матчи: 59 | Голы: 72 | Ассисты: 31

2012/2013 – Лионель Месси, «Барселона» (77)

Матчи: 50 | Голы: 60 | Ассисты: 17

2013/2014 – Хонатан Сориано, «Зальцбург» (70)

Матчи: 43 | Голы: 48 | Асситы: 22

2014/2015 – Лионель Месси, «Барселона» (88)

Матчи: 56 | Голы: 58 | Ассисты: 30

2015/2016 – Луис Суарес, «Барселона» (81)

Матчи: 52 | Голы: 58 | Ассисты: 23

2016/2017 – Лионель Месси, «Барселона» (74)

Матчи: 52 | Голы: 54 | Ассисты: 20

2017/2018 – Лионель Месси, «Барселона» (65)

Матчи: 54 | Голы: 45 | Ассисты: 20

2018/2019 – Лионель Месси, «Барселона» (71)

Матчи: 49 | Голы: 49 | Ассиситы: 22

2019/2020 – Роберт Левандовски, «Бавария» (65)

Матчи: 47 | Голы: 55 | Ассиситы: 10

2020/2021 – Роберт Левандовски, «Бавария» (56)

Матчи: 39 | Голы: 48 | Ассисты: 8

2021/22 – Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (65)

Матчи: 46 | Голы: 39 | Ассисты: 26