Лео Месси дебютирует на ТВ

Поздравим Лео Месси с актерским дебютом, футболист появится во втором сезоне аргентинского сериала Los Protectores (Защитники).

The Sun UK поделился фотографиями звезды «ПСЖ» на съемках сериала, похоже, что Лео отлично проводил время и веселился между дублями.

Лео Месси стал «специальным гостем» на шоу, но пока неизвестно, сколько экранного времени он получил.

Сериал снимают в нескольких локациях в Буэнос-Айресе и Париже.

Второй сезон сериала должен выйти в 2023 году, в нем будет продолжена история трех футбольных агентов, сталкивающихся с неожиданной угрозой для своего бизнеса.