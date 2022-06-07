«Увольнение Почеттино поможет Месси стать намного лучше». Ди Мария разносит бывшего босса

В интервью изданию Marca Анхель Ди Мария заявил: «Похоже, что «ПСЖ» хочет, чтобы Маурисио Почеттино ушел - грядут большие перемены. Я думаю, что это поможет Лео Месси стать намного лучше в будущем сезоне. Он начнет сезон хорошо, он уже стал забивать, делать ассисты и чувствовать себя комфортно в команде».

«Некоторые футболисты точно уйдут, со мной все было просто – клуб не хотел продлевать мой контракт. С одной стороны, это больно, с другой стороны – нет».

Ди Мария провел сезон 2021\22 рядом с Месси в «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Ожидается, что Маурисио Почеттино будет уволен, а боссы «ПСЖ» видят в качестве его приемника тренера «Ниццы» Кристофа Гальтье.