Серхио Рамос не сбавляет темп на каникулах: защитник настроен преуспеть в «ПСЖ» в следующем сезоне

Серхио Рамос продолжает упорно тренироваться. Центральный защитник поделился фотографией из тренажерного зала в социальных сетях, подписав ее: «Лето – это тоже время для тренировок».

В следующем сезоне Рамос намерен показать, на что он способен. Он ушел из «Мадрида», проведя 17 лет на «Сантьяго Беранбеу», и присоединился к «ПСЖ», но первый сезон испанца в Париже был омрачен травмами.

36-летний футболист отыграл 843 минуты за «ПСЖ» по ходу сезона, забив два гола. Такой неудачный сезон – причина, по которой сейчас Рамос тренируется самостоятельно, а не в расположении сборной Испании.

Но порох в пороховницах еще есть, и Рамос настроен до окончания своего контракта с «ПСЖ» показать, что его рано списывать со счетов. Он также сделает все, чтобы иметь шанс попасть на Чемпионат мира в Катаре.

Серхио Рамос – один из самых титулованных игроков сборной Испании. Он провел 180 матчей за национальную команду, забил 23 гола и сыграл важнейшую роль в победе на Евро 2008, Чемпионате мира 2010 и Евро 2012.