Романо рассказал, какую роль Кампос будет играть в ПСЖ

ПСЖ еще не делал официальных заявлений о будущем Маурисио Почеттино и Леонардо, но их уход больше не вызывает сомнений.
Многие слухи сообщают о прибытии Луиса Кампоса на место Леонардо. Его прибытие должно быть официально оформлено в ближайшее время, но некоторые детали еще предстоит прояснить, и нынешняя недоступность Насера аль-Хелаифи, похоже, не облегчает ситуацию.
Продолжаются дискуссии о его роли в организационной структуре ПСЖ, и Фабрицио Романо считает, что Луис Кампос возьмет на себя роль футбольного директора.
Это означает, что Кампос будет нести ответственность за обсуждение с игроками, заботясь о трансферном окне, как с точки зрения трансферов и уходов, так и за управление контрактами действующих игроков.
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