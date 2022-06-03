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Романо рассказал, какую роль Кампос будет играть в ПСЖ

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ПСЖ еще не делал официальных заявлений о будущем Маурисио Почеттино и Леонардо, но их уход больше не вызывает сомнений.

Многие слухи сообщают о прибытии Луиса Кампоса на место Леонардо. Его прибытие должно быть официально оформлено в ближайшее время, но некоторые детали еще предстоит прояснить, и нынешняя недоступность Насера ​​аль-Хелаифи, похоже, не облегчает ситуацию.

 

Продолжаются дискуссии о его роли в организационной структуре ПСЖ, и Фабрицио Романо считает, что Луис Кампос возьмет на себя роль футбольного директора.

Это означает, что Кампос будет нести ответственность за обсуждение с игроками, заботясь о трансферном окне, как с точки зрения трансферов и уходов, так и за управление контрактами действующих игроков.

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