Романо рассказал, какую роль Кампос будет играть в ПСЖ

ПСЖ еще не делал официальных заявлений о будущем Маурисио Почеттино и Леонардо, но их уход больше не вызывает сомнений.

Многие слухи сообщают о прибытии Луиса Кампоса на место Леонардо. Его прибытие должно быть официально оформлено в ближайшее время, но некоторые детали еще предстоит прояснить, и нынешняя недоступность Насера ​​аль-Хелаифи, похоже, не облегчает ситуацию.

Продолжаются дискуссии о его роли в организационной структуре ПСЖ, и Фабрицио Романо считает, что Луис Кампос возьмет на себя роль футбольного директора.