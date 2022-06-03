«Они выиграли чемпионат мира или что?»: Неймар высмеял Аргентину на фоне победы на Финалиссиме

«Они выиграли чемпионат мира или что?» Неймар написал в социальных сетях.

После того, как Аргентина обыграла Италию в Финалиссиме, их игроки спели песню со следующим переводом.

Финалиссима — официальный матч между победителями Евро и обладателями Кубка Америки. Конечно, он не такой масштабный, как финал Кубка мира, но это историческое событие, которым может похвастаться победитель.

Напомним, что Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки 2021 года и получила право сыграть в Финалиссиме.