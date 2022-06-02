Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» зачистил состав: будущее Неймара и Почеттино под вопросом

Мбаппе посвятил свое будущее «Пари Сен-Жермен», подписав чрезвычайно выгодный трехлетний контракт и отказав «Мадриду».

Считается, что футболист получил большую власть за кулисами в «ПСЖ» и настроен использовать ее.

Согласно Mundo Deportivo, 23-летний игрок хочет, чтобы клуб покинули 14 человек, в том числе тренер Маурисио Почеттино и Неймар.

Будущее Почеттино в «ПСЖ» давно под вопросом, он сумел выиграть Лигу 1, но потерпел крах в Лиге Чемпионов. По поводу Неймара ходят активные слухи, связывающие его с «Ньюкаслом».

В сообщении утверждается, что Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» избавился от Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Андера Эрреры, Идриссы Гуйе, Леандро Паредеса и Тило Керера.

Данило Перейра, Левен Курзава, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Колин Дагба и Серхио Рико также находятся на грани вылета.

Французские гиганты надеялись заманить Зинедина Зидана, но, как сообщается, он отказался от такой возможности. ​