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Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» зачистил состав: будущее Неймара и Почеттино под вопросом

Неймар Неймар
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Мбаппе посвятил свое будущее «Пари Сен-Жермен», подписав чрезвычайно выгодный трехлетний контракт и отказав «Мадриду».

 

 

Считается, что футболист получил большую власть за кулисами в «ПСЖ»  и настроен использовать ее.

 

Согласно Mundo Deportivo, 23-летний игрок хочет, чтобы клуб покинули 14 человек, в том числе тренер Маурисио Почеттино и Неймар.

 

Будущее Почеттино в «ПСЖ» давно под вопросом, он сумел выиграть Лигу 1, но потерпел крах в Лиге Чемпионов. По поводу Неймара ходят активные слухи, связывающие его с «Ньюкаслом».

 

В сообщении утверждается, что Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» избавился от Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Андера Эрреры, Идриссы Гуйе, Леандро Паредеса и Тило Керера.

 

Данило Перейра, Левен Курзава, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Колин Дагба и Серхио Рико также находятся на грани вылета.

 

Французские гиганты надеялись заманить Зинедина Зидана, но, как сообщается, он отказался от такой возможности. ​

 

 

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