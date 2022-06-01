Килиан Мбаппе замечен в компании модели Victoria's Secret

Килиан Мбаппе проявляет не тольк на поле, но и в светской хронике: появились слухи о его отношениях с бельгийской супермоделью Стеллой Максвелл.

Суперзвезда «Пари Сен-Жермен» в последнее время попал в заголовки газет после того, как сенсационно отказался от выгодного перехода в «Реал Мадрид» в пользу того, чтобы остаться с чемпионами Лиги 1. Теперь победитель чемпионата мира отвлек внимание от футбола, посетив благотворительного мероприятия с Максвелл.

23-летний парень в настоящее время наслаждается отдыхом на юге Франции.

Затем Мбаппе посетил торжественное мероприятие в отеле Cap-Eden-Roc в Каннах со Стеллой Максвелл. Пара посетила благотворительный вечер amfAR, Фонда исследований СПИДа.