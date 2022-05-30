Зинедин Зидан отказывается возглавить «ПСЖ», у клуба есть резервные варианты

Хотя «Пари Сен-Жермен» не объявил об увольнении спортивного директора Леонардо, в сообщениях указывается, что он ушел и что Луиш Кампуш скоро официально займет его место. Так что следующий шаг для столичного клуба — новый тренер.

Маурисио Почеттино остается у руля «ПСЖ», но кажется, что это вопрос времени, когда французские гиганты решат заменить его.

Однако заменой будет не Зинедин Зидан; как сообщает Téléfoot , проект клуба его не убедил. У «ПСЖ» есть список резервных вариантов на пост тренера.

Téléfoot называет Кристофа Гальтье из «Ниццы», Тьяго Мотту из «Специи», Сержиу Консейсау из «Порту» и Рубена Аморима из «Спортинга» кандидатами на пост главного тренера «ПСЖ».