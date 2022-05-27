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«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Неймара летом

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Ожидается, что «Ньюкасл Юнайтед» будет настаивать на подписании Неймара из «ПСЖ» этим летом, сообщает L'Equipe.

Бразильский нападающий больше не считается важным игроком клуба и может быть продан, если поступит заманчивое предложение.

«Ньюкасл» будет рад трансферу Неймара, а также может позволить себе его баснословные требования по заработной плате в размере 30 миллионов евро в год.

При этом сам Неймар не считает «Ньюкасл» привлекательным вариантом и скорее перейдет в более крупный клуб.

«Барселона» была связана с переходом бразильца, а их президент Жоан Лапорта даже упоминал перспективу его возвращения на «Камп Ноу».

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