«В другой команде ты сможешь показать лучшее, на что способен: жена Ди Марии критикует «ПСЖ» и подмигивает «Ювентусу»

Как сообщает Tutto Juve, Хорхелина Кардосо, жена Анхеля Ди Марии, в своем посте в социальных сетях жестко раскритиковала «ПСЖ» за то, что клуб не продлил контракт с аргентинской звездой.

«34 года — это ничто, если твой футбол показывает, что ты все еще молод, но руководство попрощалось с тобой. В другой команде ты сможешь показать лучшее, на что способен, как того и заслуживаешь».

Тем временем «Ювентус» работает над окончательным соглашением с аргентинцем: речь идет о сумме в 7,5 млн евро. Ди Мария рассчитывает на контракт на один сезон, но в «Юве» хотят подписать его на два года.