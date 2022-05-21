Зидан - тренер, Неймар уходит: что в «ПСЖ» пообещали Мбаппе, чтобы он остался

Зинедин Зидан теперь является фаворитом на пост тренера «Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне, сообщает ESPN. Клуб пообещал тренера Килиану Мбаппе.

Их спортивный директор Леонардо покинет клуб по просьбе Мбаппе. Зидан не хотел работать с Леонардо, и эта проблема была решена.

По слухам, парижане также пообещали найти способ продать Неймара и подписать Усмана Дембеле.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Помимо огромной зарплаты и подписного бонуса, он также будет играть большую роль в принятии решений в клубе.

Сообщается, что у «Мадрида» было соглашение с Мбаппе, но его мать отрицала, что документы были подписаны.