«Я не знаю»: тренер «ПСЖ» Почеттино о будущем Килиана Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что понятия не имеет, где Килиан Мбаппе будет играть в следующем сезоне.

Ожидается, что в ближайшие дни Мбаппе объявит, присоединится ли он к «Мадриду» или примет выгодное предложение остаться в «ПСЖ».

«Я не знаю, каково его решение. Думаю, это личное дело Килиана и клуба», — сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Мецем».

«Ходит много слухов, но говорить об этом придется игроку. Если бы я знал, каким было его решение, я бы все равно не стал об этом говорить».