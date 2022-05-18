Мбаппе встретится с руководство «ПСЖ»

Сегодня Килиан Мбаппе встретится с руководством «ПСЖ», об этом сообщает Francia Foot Mercato. На завтра также назначена еще одна встреча сторон. По данным издания, «ПСЖ» хочет объяснить Мбаппе новый проект клуба на будущий сезон. В «ПСЖ» надеются, что смогу убедить футболиста продлить контракт, заканчивающийся 30 июня.

Во Франции считают, что деньги не являются основной мотивацией Мбаппе для продолжения карьеры в «ПСЖ», его интересует именно спортивный проект. Футболист хочет выиграть Лигу Чемпионов, и проект клуба должен отвечать этой цели.

Килиан Мбаппе выслушает все стороны прежде, чем примет ключевое решение.