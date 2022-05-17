Жест уважения и привязанности Мбаппе в адрес «ПСЖ»

Мбаппе до сих пор не говорит о своем будущем. «ПСЖ» надеется, что он продлит контракт, а «Реал Мадрид», что он окажется на «Бернабеу». Сам Мбаппе находился в Дохе, столице Катара, вместе со своими товарищами по команде.

В Дохе Мбаппе принимал участие в различных мероприятиях с болельщиками. «ПСЖ» опубликовал фотографии и видео этого визита, и среди фотографий выделяется одна. Мбаппе позирует с товарищами по команде. На фото видно, что нападающий прикладывает руку к груди, где находится герб «ПСЖ».

Показатель уважения, привязанности Мбаппе к парижскому клубу вызвал новые слухи, о том, что он останется в Париже.