Мбаппе и FFF расходятся во мнениях по вопросу имиджевых прав, ПСЖ и Реал предупреждены

Le Parisien объявляет, что Килиан Мбаппе хочет получать акции от продаж футболок сборной Франции, выставленных на его имя.

Игрок хочет, чтобы эти деньги он затем перераспределил на любительский футбол.

Но Ноэль Ле Граэ против этой идеи и хочет, чтобы FFF была единственной, кто принимал решения и управлял правами на имидж национальной сборной.

Эта ситуация показывает, насколько важным будет вопрос имиджевых прав при выборе Мбаппе своего будущего клуба.