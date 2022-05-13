Мбаппе принял участие в фотосессии формы «ПСЖ» следующего сезона — но это ничего не значит

Килиан Мбаппе принял участие в этот четверг в фотосессии в новой форме «ПСЖ» на следующий сезон, сообщает Le Parisien.

Действие, которое заставило некоторых парижских фанатов увидеть в этом новую причину верить в предстоящее продление. Однако это никоим образом не является ключом к его будущему.

Текущий контракт Килиана с парижанами истекает в конце сезона. «Реал Мадрид» хочет подписать его в качестве свободного агента и, как говорят, готов предложить ему большой подписной бонус и шестилетний контракт.

На данный момент Мбаппе забил 30 голов и сделал 19 передач в 41 матче за «ПСЖ».