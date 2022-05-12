«ПСЖ» готов подписать контракт с Дарвином Нуньесом и выложить огримную сумму за трансфер

Игрок «Бенфики» Дарвин Нуньес — один из самых популярных нападающих перед трансферным окном, и «ПСЖ» попытается завербовать его этим летом.

Португальская ежедневная газета O Jogo сообщает, что ПСЖ готов предложить «Бенфике» 120 миллионов евро, чтобы подавить конкуренцию за 22-летнего нападающего.

Португальские гиганты готовы отпустить Нуньеса за солидный трансферный сбор в размере 80 миллионов евро в конце сезона 2021/22.

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Атлетико» также проявляют интерес к футболисту.

Нуньес стал настоящим открытием в этом сезоне, забив 34 гола и сделав 4 результативные передачи в 39 играх во всех соревнованиях.