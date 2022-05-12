«ПСЖ» не продвигается в вопросе трансфера Погба

Как сообщает RMC Sport на своем веб-сайте, «Пари Сен-Жермен» в настоящее время «пока не может» продвинуться вперед в переговорах по Полю Погба.

Приоритетом руководителей парижского клуба было бы сокращение рабочей силы в следующем сезоне и расставание с несколькими игроками. Но сейчас источники близкие к «ПСЖ» утверждают: «Окончательное решение еще не принято. Поль Погба — важный игрок, и он остается одной из целей «ПСЖ».

В настоящее время травмированный Поль Погба больше не будет играть за «Манчестер Юнайтед» и ищет новый клуб.