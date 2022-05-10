Месси отдыхает в Саудовской Аравии в компании Паредеса

Лионель Месси отдыхает в Саудовской Аравии с Леандро Паредесом.

Аргентинский ветеран использует несколько выходных, предоставленных всей команде «Пари Сен-Жермен». Неймар находится в Барселоне, а Килиан Мбаппе проводит время в Мадриде.

Плеймейкер ПСЖ, опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой он наслаждается закатом на лодке в Красном море в сотрудничестве с советом по туризму Саудовской Аравии, вероятно, размышляет о прошедшем сезоне.

Месси помог ПСЖ завоевать титул чемпиона Франции, но был бессилен, когда вдохновленный Каримом Бензема «Реал Мадрид» выбил их из Лиги чемпионов.

Однако мысли Месси будут сосредоточены на чемпионате мира. Позже в этом году он поведет свою любимую Аргентину в Катар, чтобы попытаться выиграть его.