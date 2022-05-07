Ноэль Ле Гре: «Возможно, Зидан возглавит «ПСЖ»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в интервью для издания L'Equipe говорил о будущем Зинедина Зидана.

«Вы слышали, чтобы я сказала: Зидан заменит Дешама? Посмотрим. Возможно, Зидан возглавит «ПСЖ». Для того, чтобы работать со сборной нужно быть свободным. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Дидье лучшие условия для победы на Чемпионате мира».

«Нужно внимательно следить за словами. Зидан продемонстрировал в «Мадриде», что обладает невероятными способностями. В представлении французских болельщиков он может стать приемником Дешама. Но это не моя цель. Если пути Дидье и сборной разойдутся, то без сомнения, Зидан будет одним из кандидатов».

Напомним, что по слухам, Зинедин Зидан является одним из главных кандидатов на пост тренера «ПСЖ», тк Маурисио Почеттино, вероятнее всего, покинет клуб летом после неудовлетворительных результатов.