Заметно раздраженный Почеттино комментирует свое отсутствие в числе номинантов на премию UNFP: «У меня нет мнения по этому поводу»

«У меня нет мнения на этот счет. Вообще, тут особо нечего сказать».

Как и несколько лет назад, когда меня номинировали вместе с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом (на трофей The Best , прим. ред.), у меня не было мнения», — ответил Маурисио Почеттино по поводу своего отсутствия в числе претендентов на трофей UNFP за звание лучшего тренера Лиги 1.

Даже если аргентинец не хотел говорить больше, мы слышим в его словах горечь, когда он ссылается на прошлое, когда его даже называли одним из трех лучших тренеров мира наряду с Гвардиолой и Клоппом.

В этом сезоне, несмотря на титул чемпиона Франции, завоеванный досрочно с «ПСЖ», Почеттино не входит в число лучших тренеров лиги.