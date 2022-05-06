Цель «ПСЖ» Дарвин Нуньес назван самым дорогим игроком вне топ-5 лиг

CIES Football Observatory обновил список самых дорогих игроков за пределами пяти ведущих европейских лиг.

Дарвин Нуньес возглавляет список с стоимостью 70,7 млн евро, а Антони из «Аякса» и Гонсало Инасио из «Спортинга» замыкают тройку лидеров.

Нуньес собирается покинуть «Бенфику» в летнее трансферное окно, поскольку 22-летним нападающим интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Бенфика» просит 80 миллионов за своего нападающего, а «Бавария» была ошеломлена, посчитав сумму непомерной.

Но это не относится к «ПСЖ», который хочет сделать молодого португальца своим лучшим нападающим на следующие несколько лет, если Килиан Мбаппе покинет клуб этим летом.