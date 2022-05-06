Зинедин Зидан остается приоритетом для «ПСЖ», раскрывается профиль будущего тренера, разыскиваемого руководством

Источники сообщают, что боссы «ПСЖ» больше не рассчитывают на Маурисио Почеттино.

Исключение «ПСЖ» из Лиги чемпионов не оставило сомнений по поводу будущего Почеттино в Париже, где ему никогда не удавалось навязать свое видение и свой стиль команде.

Le Parisien подтверждает, что Зинедин Зидан, Антонио Конте, Хоахим Лоу и Тьяго Мотта по-прежнему могут занять пост главного тренера.

Главным претендентом остается Зинедин Зидан, но последний все же надеется взять под свой контроль сборную Франции.

Le Parisien добавляет, что «ПСЖ» ищет «довольно молодого тренера и со значительным потенциалом».