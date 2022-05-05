Рио Фердинанд дает совет Мбаппе по поводу Золотого мяча: «Он должен убедить себя, что настала его очередь»

«Побеждать и расти, чтобы стать лучшим игроком. Месси и Роналду больше не будут монополизировать Золотой мяч. Кто возьмет верх? Он должен убедить себя, что настала его очередь», — сказал Рио Фердинанд о Килиане Мбаппе.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» советует французу играть за клуб, который поможет ему достичь своих личных целей: «На его месте я бы пошел туда, где, как мне кажется, я могу выиграть Лигу чемпионов. Это кажется невозможным. На мой взгляд у «ПСЖ» были лучшие шансы за последние три года. И они потерпели неудачу в решающий момент».

«На этом уровне выбор не диктуется деньгами. Он должен выбрать, где он может стать лучшим Килианом Мбаппе. Если он думает, что может быть им в «ПСЖ», хорошо», — говорит бывший центральный защитник «МЮ».

Мбаппе ясно дал понять, что он примет решение о будущем в одиночку, когда придет время.