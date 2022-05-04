Верратти говорит о переменах в «ПСЖ» и воздает должное персоналу клуба: «Мы все выросли вместе»

«В конце концов, каждый вносит свой вклад, маленький или большой, чтобы сделать что-то великолепное. Я думаю, что «ПСЖ» сильно вырос», — сказал Марко Верратти о развитии «ПСЖ».

Итальянский игрок, приехавший из Пескары в Серию B, присоединился к «ПСЖ», когда клуб начал свою реструктуризацию, и свидетельствует об огромных изменениях, которые произошли в клубе:

«Я здесь уже десять лет и я видел, как клуб меняется не только благодаря игрокам, и я вижу это сейчас, когда приходят новые игроки».

Верратти воздает должное всем тем, кто работает в «ПСЖ».

«Когда мы пришли, поначалу было немного сложнее. Но мы все выросли - вместе. Вот почему я говорю, что мы все в одной лодке и игроки, и сотрудники клуба».

Марко Верратти действительно является символом возрождения «ПСЖ», потому что, как и клуб, он прошел все уровни, чтобы стать одним из лучших игроков в мире в настоящее время на своей позиции.