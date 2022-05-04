Представители «ПСЖ» претендуют на трофеи Лиги 1, но Почеттино среди претендентов нет

Списки для UNFP Trophy были опубликованы, и, как и следовало ожидать, представители «ПСЖ» претендуют на звание лучшего игрока во Франции.

Килиан Мбаппе за звание лучшего игрока Лиги 1

Джанлуиджи Доннарумма за звание лучшего вратаря Лиги 1

Арно Калимуэндо и Нуно Мендес за титул восходящей звезды Лиги 1

Только премия лучшему тренеру Лиги 1 точно не достанется «ПСЖ», Маурисио Почеттино не в списке.

В истории это уже второй случай, когда тренера чемпиона Франции нет в списке после Алена Перрена в 2008 году, когда он тренировал «Лион».

Напомним, что голосовали сами тренеры.