Фабрицио Романо опроверг информацию о выходе Поля Погба из чата «МЮ» в WhatsApp после предложения «ПСЖ»

По словам Фабрицио Романо, Поль Погба остается в группе WhatsApp «Манчестер Юнайтед».

Ранее на этой неделе утверждалось, что француз покинул чат после того, как сообщил товарищам по команде о своем уходе с «Олд Траффорд».

Однако нет никаких признаков того, что последние события означают, что Погба не покинет клуб в конце сезона 2021/22.

29-летний футболист должен стать свободным агентом в июле 2022 года, а «ПСЖ» уже сделал серьезное предложение по контракту Погба и его представителям.